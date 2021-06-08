中央流行疫情指揮中心研擬調整疫苗接種順序，其中第7類為「維持社會運作必要人員」未明確標示，國民黨立委費鴻泰質疑，難道是給有錢人或有關係的人施打。對此，衛福部長、疫情指揮官陳時中動怒反駁，絕對不是用這個標準，維持國家正常運作人員包括水電、交通、國防等，必須等交通部、國防部、經濟部盤點後呈報上來。

本土疫情持續延燒，指揮中心研擬調整疫苗接種優先順序，其中第7類為維持社會運作必要人員，例如警察、憲兵，預估5萬人；第8類則為維持國家安全正常運作必要人員，例如軍人等，預估共25萬人。

行政院長蘇貞昌今日率行政團隊赴立法院，針對「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」進行報告並備質詢。費鴻泰質詢時先詢問疫苗施打進度，陳時中答覆，目前雙北打到第三類，其他縣市則打到第一類。

費鴻泰接著詢問，疫苗施打順序第7類順位「維持社會運作之必要人員」約5萬人，究竟有哪些人？陳時中說，就是維持社會運作必要人士，相關人數由經濟部等單位盤點出來，他無法知道有哪些人。

費鴻泰質疑，疫苗施打順序竟然要問經濟部，難道要跟商業有關係或有錢人才能施打，陳時中反駁，絕對不是用這個標準，他只要求是維持社會運作必要的人員，至於那些人由相關單位去擬定。

民進黨立委郭國文質詢時也提到，究竟第7類、第8類的施打對象如何規畫。蘇貞昌表示，基於安全、生產、戰略等，國家在疫情中要維持基本運作，像是水、電、交通各方面都要讓整個國家正常運作，目前由各部會負責盤點，先匡列一定數量人員，屆時依照疫苗到貨情況增加。

(中時 )