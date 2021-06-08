中市大里區8日近午，一名年約24歲女性，從74號快速道路跳下，中市消防局第三大隊十九甲分隊據報前往救援，發現跳橋者跌落橋下草堆，已明顯死亡，無必要送醫，且上方橋上，停放一輛汽車，目前警方已著手調查。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )