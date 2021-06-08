女墜74號高架道路身亡 警獲報調查中 13:102021/06/08 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中市大里區8日近午，傳1女性從74號快速道路跳下，消防隊到場發現已明顯死亡。（翻攝自Google map／黃國峰台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中市大里區8日近午，一名年約24歲女性，從74號快速道路跳下，中市消防局第三大隊十九甲分隊據報前往救援，發現跳橋者跌落橋下草堆，已明顯死亡，無必要送醫，且上方橋上，停放一輛汽車，目前警方已著手調查。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 三級警戒延長 新北金山區擴大封閉景點 台南警查獲6移工群聚 1人發燒送醫快篩幸為陰性 (中時 ) #74號 #快速道路 #跳橋 #大里 #霧峰分局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 賓士車「打水漂」撞分隔島 警教這3招自保 14:532021/06/07 社會 國道空 跑得快！高公局：嚴重超速增加24％ 11:272021/06/08 生活 在家開戶 看盤不用跑號子 04:102021/06/07 生活新聞 【虎林丐幫】直擊「職業乞討團」入侵捷運 輪椅男收攤站起來走人 07:212021/06/08 社會 新冠死亡飆破300大關 今添22死 本土增219例 13:422021/06/08 生活 千萬小牛撞凹 車主竟找辣妹頂罪 04:102021/06/08 社會新聞 世足資格賽》中華隊15號專打袋鼠 高偉傑攻破澳洲大門 02:432021/06/08 體育 探索夢跳島郵輪 配合三級警戒再延長停航時間 13:472021/06/08 生活 太平山國家森林遊樂區即時影像上線 11:212021/06/08 生活 台64線千萬小牛自撞分隔島 車主肇逃留長髮辣妹頂罪遭抓包 09:362021/06/07 社會 電動自行車標章脫落 警籲妥善保存保固書 13:002021/06/08 社會 社會熱門新聞 北投無匡列小黃運將水流屍 死後新冠確診嚇壞警 - 社會 戴口罩睡覺一家6口仍染疫 霧峰快炒店老闆嘆：誰願意 - 社會 桃園中壢女陪侍小吃店偷營業 不把防疫放眼裡遭開罰 - 社會 資深媒體人輕生後確診新冠 接觸4員警採檢結果出爐 - 社會 他問20年志願役月領4.3萬退休俸簽嗎？過來人勸退爆「划不來」黑幕 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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