台灣首位「自媒體」資深記者，6日晚間被發現在林森北路住處輕生，震驚外界，法醫對其遺體進行核酸檢測，結果今天出爐，呈現陽性，確定感染新冠肺炎，目前已讓當天接觸的轄區警員、殯葬業者等，目前進行自主健康管理。

今年65歲的該位媒體人，40年前就投入新聞工作，曾在平面雜誌報社、地方電視台、地下電台等單位工作過，也曾轉職做過賣藥電台，拍過社運紀錄片，過去在街頭運動盛行時，他的身影永遠都出現在鐵絲網第一線，是不少攝影記者效法的對象。

由於他並非隸屬特定媒體，因此號稱是台灣自媒體第一人，只靠著賣照片過生活，相當辛苦，但他也不吝提供各家媒體照片，獲得不少媒體人支持。但也因熱愛新聞工作和攝影，也更投入義消的行列，隨時出現在第一現場，國內消防界對他都相當熟悉。

因此有社會新聞案件發生，他不論日夜，颳風下雨，第一時間都會趕抵現場拍照，自詡為「媒體浪人」和永遠的「雛記（永遠的菜鳥記者）」。

他白天跑新聞，晚上兼任義消，對於攝影及新聞懷有高度熱忱，家人6日上午收到他傳來的訊息，內容全是情緒低落的字眼，家人原想到場關心，沒想到進入屋內後發現已經身亡，嚇得趕緊打電話報案；警方抵達現場時，遺體已呈現僵硬狀態。

據了解，由於該位媒體人最近常有咳嗽、拉肚子等症狀，遺體也立刻採檢送驗，在昨日傍晚5點證實染疫，協助處理案件的2名派出所警員、救護人員及殯葬業者都要進行自主健康管理。

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