畢業求職季即將到來，但本土疫情升溫，使許多企業凍結人事預算，不少員工被放無薪假，衝擊就業市場。職場力學習平台sofasoda發布疫情下求職調查，有逾七成的民眾擔心疫情對求職與轉職計劃產生影響，其中又以學生擔心畢業後「待業時間變長」、待業中人士擔心「職缺減少」、「競爭更激烈」等登上最擔心的問題排行榜前三名。

sofasoda是專注於高效率成長的職場學習平台，透過提供培養職場必備軟實力、硬技能的課程與活動，幫助新世代青年找到自我定位，sofasoda調查，超過半數台灣民眾認為疫情對現職或求職、轉職計畫均造成一定的影響，其中，又以待業者受到的衝擊最為嚴重，近八成的待業人士認為自己的求職計畫遭疫情打亂；此外，亦有超過七成（74％）的民眾表示擔心接下來的疫情發展，會對現職或求職、轉職計畫造成衝擊。

sofasoda表示，本土疫情陰霾下，年輕族群擔憂的主要問題又以學生擔心畢業後「待業時間變長」、待業中人士擔心「職缺減少」、「競爭更激烈」等登上排行榜前三名，顯示自五月升溫以來的本土疫情，確實令年輕族群對求職、轉職之路感到憂心。但另一方面，由於疫情改變了原本的工作模式，多數學生均認為需要加強自身在數位領域以及遠距方面相關的各項能力。

為協助年輕族群提升職場競爭力，sofasoda特別於6月19日舉辦「大師給問2021」免費線上直播，邀請藝人黃立成、前Verizon Media國際事業董事總經理鄒開蓮、人本跨域科技共同創辦人羅煒茜等，共同解答疫情下職涯、人生、自我成長的各種可能。

sofasoda也事先調查，針對三位「大師」的提問中，許多報名者希望了解鄒開蓮如何看待疫情過後的媒體產業趨勢、未來的媒體需要何種人才，以及帶領團隊數位轉型的挑戰與成功之道；也有好奇羅煒茜的斜槓經歷，想知道她如何規劃在行銷業界的技能樹、定義自己的職涯路徑，乃至於數位行銷技能與工具該如何整合與運用、以創造線上與線下的互動；亦不乏針對黃立成多次創業歷程的提問，想請他分享在多重身分的生活狀態下，如何持續穩定發揮影響力、同時培養世界觀，以及創業遇到挫折時的心理調適。

(工商 )