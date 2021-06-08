OECD將今年全球經濟成長率預估由5.6％上修至5.8％，聯準會（Fed）褐皮書顯示，美國經濟復甦步伐在4、5月加快，但物價壓力上升，所幸5月非農就業新增55.9萬人、低於預期的67.5萬人，失業率自6.1％降至5.8％，緩解Fed緊縮擔憂，推升全球股市收高。

統計近一周ETF資金淨流向顯示，整體股票型ETF獲淨流入134億美元，主要為全球及美國股市各54億及36億美元，歐洲、新興市場、日本及拉美股市也分別流入19.8億、16.3億、14.2億及0.7億美元，大陸及亞太股市則分別淨流出20.3億及1.6億美元。

富蘭克林證券投顧分析，Fed了解提前跟市場溝通的重要性，預期政策調整將是緩慢漸進式的過程，降低對市場的影響，進入夏季後，市場將反覆在景氣、通膨及政策方向間摸索尋找方向，股市高檔震盪難免。建議可側重價值循環股的美國平衡型基金為核心，以穩健方式參與美國經濟重啟後的復甦行情，股票資產採取分批加碼及定期定額策略，涵蓋創新成長及價值補漲、美國及新興亞洲布局，並留意可天然資源產業投資機會。

富蘭克林潛力組合基金經理人格蕾絲．赫菲表示，客觀看待企業資產的經濟價值及成長前景，跳脫統計上的便宜及比率的計算，根據對產業、競爭動態和企業長期現金產生能力的理解，企業及資產價值進行嚴格分析。經評估每家公司並建立公平價值，認定實際應有的價值，在理想狀態下，以低於公平價值的價格買進股票。

富蘭克林高科技基金經理人馬特．摩伯格指出，市場往往誤判創新的價值，縱觀全球投資格局，創新正以前所未有的速度加速前進，尋找具有在新環境中蓬勃發展的遠見和能力的企業，從未像現在這樣重要。此外過去十年間數位基礎建設經歷大規模升級，從數據的收集、儲存、傳輸和保護，直到最終使用的方式，基金投資在整個價值鏈中，扮演關鍵角色。

(工商 )