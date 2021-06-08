心理師邱素鳳開了「療心舒壓」的團體視訊課程，透過視訊指導在畫紙上作畫，在轉念中降低焦慮感，邱素鳳說透過畫作或藝術美彩等課程，讓大家得到情緒紓緩，也能彼此相互支持，讓負面情緒轉向正面。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

職能治療師與社工每天輪流打電話關心確診者，大部分的人都擔心出院後遭貼標籤，有人一開口就是說1、2個小時，院方都耐心傾聽，再給予關懷及協助。 （彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

本土疫情爆發，彰化縣水果盤商家族確診12人，除了奶奶病逝外，其餘成員都在近日康復出院，但最近有家族成員跳出表示，住院期遭外界當戰犯圍剿，現在連出院也被冷眼對待，甚至惡意攻擊，也讓住在醫院的確診者心理遭受打擊，因此部立彰化醫院特別成立「心理關懷小組」，由精神科、心理師等安排舒壓課程，降低確診者的焦慮與壓力。

「我不知出院後怎麼生活？一定會被貼標籤？」衛福部彰化醫院收治的確診者，透過電話道出了心裡話，難過、不安的情緒傾洩出來，職能治療師與社工每天輪流打電話關心確診者，大部分的人都擔心出院後遭貼標籤，有人一開口就是說1、2個小時，院方都耐心傾聽，再給予關懷及協助。

社工師陳淑婷說，有確診者在病房內看相關新聞心情沮喪，有人吐苦水說他在LINE群組內被酸言酸語，連好友都不諒解，確診者甚至出現睡眠障礙，表示一入睡就被訕笑的惡夢驚醒，連睡都不敢睡，後面經過精神科與心理治療後，才得到紓解。

心理師邱素鳳開了「療心舒壓」的團體視訊課程，透過視訊指導在畫紙上作畫，在轉念中降低焦慮感，邱素鳳說透過畫作或藝術美彩等課程，讓大家得到情緒紓緩，也能彼此相互支持，讓負面情緒轉向正面。

院長曾孔彥表示，確診新冠肺炎被送到負壓隔離病房、或專責病房的人，內心通常極度不安、甚至害怕，加上處在孤獨的隔離環境，孤寂感會倍增，關懷小組實行半個多月，投入包括精神科醫師、心理師、社工師、還有職能治療師等，以關懷的角度介入，傾聽心聲、紓解心理壓力，希望大家都能有健康的身心，快樂地走出醫院。

(中時 )