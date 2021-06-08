廣東疫情持續蔓延，廣州市8日召開疫情防控記者會，荔灣區常務副區長林雋通報該區疫情防控服務保障情況。他稱，這兩日專門組織了第一批1204名外送員進行核酸檢測和疫苗接種，接下來他們將有序進入封閉封控區工作，荔灣爭取恢復外送員配送社會化，進一步提升配送效率。

同時，為了緩解外送人員人手不足，目前荔灣區正嘗試使用無人車、無人機和機器人，持續提升封閉區內的物資供給能力。

隨著封控時間延長，芳村區域居民需要解決基本生活物資供應的問題。林雋介紹，對於荔灣封閉區的3條街約16萬人，採用國企平台兜底，其他平台補充方式供給。荔灣區已發動多個電商平台參與保供應，配送範圍全覆蓋至封閉封控區域共9條街道，並緊急協調為相關企業辦理車輛通行證，推動各大電商平台在封閉、封控區域的網上物資供應。

目前，荔灣南片（芳村片區）已經開展第三輪全員核酸檢測，截至7日，已採樣54萬餘份。近日新發現的病例都集中在封閉區域內或者密切接觸者。8日起，芳村片區將進行第四輪核酸檢測。

(中時 )