今年要參加高普考等國家考試的考生要注意了，因應疫情，考選部今天宣布，原定近期舉行的專技高考醫師第二階段考試、專技普考外語導遊人員第二試、公務人員高考三級暨普考等3項國家考試都將延期舉行，除醫師考試延至7月外，其餘分別延到11月和10月舉行。

此外，原訂10月考試的司法官特考及律師高考第二試，將配合延後一周舉行，考選部提醒考生留意各該考試日期變動情形，妥適規劃個人應考行程。

考選部表示，鑑於疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心除宣布除疫情三級警戒持續外，並再強化警戒標準及防疫因應事項，為降低國家防疫負擔，經綜合考量各種因素審慎評估，基於國家考試應考人背景多元，部分考試應考人年齡偏高，決定延後舉行，

根據統計，110年專技人員普考外語導遊人員第二試應考人年齡50歲以上者近2成，110年公務人員高考三級暨普通考試應考人年齡30歲以上者約3成5；另許多應考人需跨縣市移動應考，而設置考區之部分縣市如雙北、桃園、彰化、臺中等均為中央流行疫情指揮中心評估近期屬高風險或中高風險區域，又是多數應考人選擇的應考考區。

此外，多數考試考前均需入闈製作試題，以110年公務人員高考三級暨普通考試為例，需提前連續入闈16天，入闈人數超過80人；全國各級學校校園場地也多停止外借作為考場，使得考試期間場地需求無法擴增加大座位間距，考區縣市政府協辦人力也多反映困難。

至於，110年司法官特考及律師高考第二試，考選部表示，因受高普考考試延期影響，原定考試日期與延期之公務人員普通考試日期重疊，為避免影響重複報考該各項考試應考人權益，以及各種場地及人力調派等因素，也配合延後一周舉行。

考選部表示，受限於國家考試闈場與考場等場地量能原本就極為不足，加上因應疫情針對多項考試日期進行調整，致相關試務場地使用與洽借及人力調度益加困難，尚請應考人諒解。如因考試日期調整致無法參加考試者，可依考選部各項考試規費退費作業要點，向考選部申請退費。

(中時 )