全台疫情升溫，綜藝節目成為民眾宅在家「耍廢救台灣」的精神糧食。中視《飢餓遊戲》6日推出史無前例「飢餓露營旅行團」，主持群到宜蘭美境露營，徹底療癒了觀眾關在家的苦悶，節目收視開出亮眼數字，4歲以上平均收視達1.83（觸及人數97.1萬人）；其中25至49歲有效收視創2.31（觸及人數40.2萬人）是近年收視新高；而40至49歲分眾收視更高達3.02，居同時段四台節目最高。

製作單位一改以往殘酷賽制，打著「員工回饋之旅」，實則暗藏「磨難」，整集收視高點落在眾人滿頭大汗準備好大餐，竟要玩滾罐遊戲才能吃到好料，3道美食只有1道稻燒鰹魚可以「保留」，其他則通通「沒收」，眾人瞬間臉都垮了下來，連平常遵守遊戲規則的孫協志都出聲：「給不給拗？」製作單位才佛心大發給飢民兩次機會，只要滾到「全部還你」，就把所有充公的菜餚歸還，但條件是必須把僅有的鰹魚也拿來當作籌碼，這重大的任務則落在許孟哲身上，終於在最後滾到「全部還你」，飢民經歷失望又重拾美食的心情著實刺激，王仁甫甚至開心到把女兒樂樂公主抱往上拋。這段一翻兩瞪眼的對賭橋段，讓觀眾看得相當過癮。

節目自上月2日「豆花妹」蔡黃汝和峮峮加入後，至今滿月，收視屢屢攀升，與孫協志、王仁甫、許孟哲的男女配，加上製作單位猛出新招，「餓」整飢民，深受觀眾喜愛。這1個月來的節目數字，分眾收視全面攀升，其中「工作男性」及「學生族群」的增加最為明顯，可見2位女神的高人氣不只為節目帶來不少男性粉絲，也讓觀眾年齡層更加年輕化。節目本週日（13日）晚間8點會播出「飢餓露營旅行團」下集，隔週六晚間8點中天娛樂台重播。

(中時 )