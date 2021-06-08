自去年疫情之來，大陸個人和企業對線上採購、線下送貨的模式更加依賴，近日大陸58同城發布就業數據報告，從城市、職位、支付薪資等多角度分析5月交通運輸、倉儲和郵政業的招聘求職情況，顯示需求旺盛，單月成長78.94％，尤其快遞員招聘需求最高，單月增長28.29％；薪資方面平均支付月薪為8358元（人民幣，下同）、年增18.13％。

根據大陸砍柴網引述該報告，其中以貨運司機平均月薪最高，來到每月1萬2539元，另外物流總監、物流經理／主管和商務司機的平均月薪也在1萬元以上。從單月變化來看，物流總監平均月薪成長32.32％，達到1萬1838元，凸顯勞動強度大、技術含量高、市場需求大的職缺收入會更高。

在交通運輸、倉儲和郵政業求職的熱門Top10中，職位分別是貨運司機、商務司機、分揀員、倉庫管理員、快遞員、裝卸／搬運工、物流專員／助理、調度員、物流經理／主管、國際貨運等。

其中國際貨運求職投遞的單月成長最高，其次是調度員，單月增幅將近20％，另外物流專員／助理的月增幅也在10％左右。

(旺報 )