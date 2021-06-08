行政院6月3日公布紓困4.0後，台南市私幼業者陸續向教育局反應，紓困補助方案無法補足將月費（含雜費及4項代收收辦費）退還給家長的缺口，未來恐造成私幼倒閉潮。

教育局表示，目前教育部公布紓困資格，私幼須滿足2項條件，包括停止到園期間，有按幼兒當月就學日數收(退)月繳費用，且有正常支付教職員工全額薪資者。符合上述條件後，幼兒園可依其雇用之教職員工人數，每人合計以補貼4萬元為上限(3個月)。

針對中央提供紓困內容，不少私幼業者反映，就現行師生比1：15而言，每學期每生平均雜費超過1萬2000元(每月平均超過2000元)，現有補助基準每月僅補助每名教師1萬3000元，以1班15名學生平均下來，能退給學生費用不足1000元，等同「杯水車薪」。屆時，家長要求退雜費，園所也束手無策，恐導致家長選擇離園，不少園所更直呼，後續可能引發「關園潮」。

台南市長黃偉哲表示，少子女化托育政策是政府重要施政工作，私幼的永續經營也相當重要，希望政府多傾聽，與私幼共體時艱，秉持「退多少、補多少」精神，讓停課期間未能享有幼教服務的家長「退得了月費」，私幼業者也拿到相對合理的補貼，兼顧雙方權益，共體時艱度過難關。

(中時 )