今年受疫情影響，往年鐵砧山取午時水的盛況將不再。（本報資料照片）

每年端午節吸引近千位民眾參與「大甲鐵砧山劍井取午時水」活動，今年因應疫情全國三級警戒，全面改為線上活動，端午節3天連假鐵砧山劍井皆暫停開放。台中市觀旅局邀請民眾端午節14日當天，在家觀看「大玩台中」臉書粉專動畫影片，就有機會把每年一瓶難求午時水紀念瓶抽回家。

觀旅局長韓育琪表示，擁有鄭成功插劍禱泉傳奇故事的鐵砧山劍井，是中部知名的求取午時水勝地，午時水是在一年之中陽氣最盛的端午節午時所汲取的水，又稱純陽水，民間相傳具有開運除穢的功用，取午時水活動不僅是重要的傳統文化習俗，在疫情嚴峻之際更是民眾心靈上的寄託。

韓育琪說，今年受疫情影響避免群聚，劍井取午時水活動改變形式，活動雖然縮小規模但祈福的心不變，防疫安全考量取消實體活動改採線上方式，透過活潑生動的動畫影片，帶領大小朋友認識午時水習俗和劍井的傳奇故事，端午節不出門也能線上遊歷劍井。

此外，看完動畫影片還可以參加「大玩台中」臉書粉專「看影片抽獎活動」，正確回答影片中的問題並標註兩位好友，就有機會抽中限量600份午時水紀念瓶、50份活動限定版小林煎餅禮盒。由於目前正逢國內水情吃緊，所以特別將午時水紀念瓶改為精緻小瓶，並採郵寄方式幫大家安心送到家。

觀旅局指出，台中在地農特產品豐富多樣，端午連假想吃台中在地美食不必出門，中市府鼓勵大家線上採購，各農漁會建立的線上商店平台「全台普利共好商城」商品豐富多元，應景的各式粽子、享譽全台的大甲芋頭料理、廣受好評的大安豬肉產品等，動動手指在家輕鬆購物，就可安心送到家，宅家防疫慶端午一樣能大啖台中美食。

觀旅局提醒，為維護民眾健康，台中三大風景區包含大甲鐵砧山雕塑公園(含旅服中心)、大坑12條登山步道、大安濱海樂園(含沙灘區)等場域，端午連假3天皆暫停開放，呼籲民眾在家防疫，健康第一，封閉情形將視疫情發展，配合中央流行疫情指揮中心發佈政策滾動調整。更多詳細活動訊息，請上大玩台中與台中市風景區管理所臉書粉專查詢。

(中時 )