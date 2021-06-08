聯準會（Fed）預期可能展開收緊政策討論，受到市場關注，美債殖利率走揚也引發資金配置板塊挪移，在多空紛陳、機會與風險並存下，投信建議不妨透過採全球配置的跨國組合平衡基金來因應，掌握不同市場及資產的輪動行情，同時也廣納收益來源，兼顧資產增長契機與防禦能力，穩健因應。

投信法人表示，全球各地疫苗投入施打後，進一步強化市場對經濟重啟的預期，總體經濟和企業獲利的改善，也為風險性資產表現提供支撐，但進一步觀察市場狀況，目前歐美國家疫苗接種進度較為順利，新興國家的接種仍相對慢，甚至是有疫情復燃的現象，波動風險仍未除。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧指出，疫苗接種領先國家疫情保持穩定，短期各國經濟復甦速度有明顯落差，不過全球經濟復甦仍是共識。歐美需求可能較快恢復，但全球供應鏈問題需逐漸緩解，配合基期因素，短期通膨壓力可能較大，對金融市場而言，波動風險仍須留意。

因此在投資策略上，資產配置與風險管理需並重，建議投資人不妨以採取全球配置策略的跨國組合平衡基金來因應，透過專業投資團隊的研究與篩選，降低投資不確定性，也更有助於掌握全球各地、各類資產的行情，並達到分散配置、多元化收益來源，兼顧報酬與風險。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳認為，後市來看，投資操作上仍須留意各地疫情發展和疫苗施打進度、經濟復甦進程及企業獲利等基本面狀況，也須關注資產價格已反應利多的風險，以及風格轉換下之類股輪動，資產表現仍持股優於債看法。

其中成熟股市中性看待，新興市場中可關注大陸與台灣，債市方面，公債殖利率預料緩步走高，短期利率不動，美國公債殖利率上檔有限，其中高收益債因信用利差持續回穩，且表現容易隨股價走高，加上存續期間短，受利率變化的影響程度較低，當前市場收益需求仍高，故相對偏多看待。

(工商 )