政院資料公布台灣疫苗目前取得情形。（圖／報系資料照）

台灣對外疫苗採購卡關，截至目前採購到貨量僅4.43％，衛福部長陳時中今到立法院備詢時，對於疫苗進口時程表又有新說法。他表示，目前AZ的1千萬劑，整體供貨往後1個月；莫德納的505萬劑，供貨會比較穩定，「在這一季會有幾10萬，然後逐月120、100萬進來。」

行政院長蘇貞昌今率陳時中等閣員，赴立法院針對紓困特別預算、疫苗採購及施打進行報告並備詢。

民眾黨立委高虹安質詢時指出，蘇貞昌在今年2月的施政報告就說「2千萬劑國劑疫苗預計今年第一季、第二季可供貨」，但現在6月了，扣除國際捐助，真正採購的到貨僅87.66萬，到貨率4.43％，儘管各國搶疫苗是事實，但鄰近的南韓、新加坡到貨率都遠高於台灣，到底政府面臨什麼困難？

蘇貞昌回應，困難在於變種病毒讓疫情更嚴峻，部分疫苗製造國，像是印度、泰國本身也出狀況，使得供貨更為困難，「台灣甚至於還碰到不是合約上的因素，所以台灣的困難更甚於其他國家。」

對於蘇貞昌在2月喊出今年第一、二季會到貨2千萬劑，高虹安說，目前政府的疫苗採購是持續承諾，卻又持續跳票，目前預估將拖延到何時兌現？

對此，陳時中表示，有部分是由COVAX規劃從2月開始供貨，但後來只供應一部份，現在想說可能要等到7月多才會進來；AZ的1千萬劑，因泰國廠的產程出問題，整體供貨會往後1個月；莫德納的505萬劑則會比較穩定。

高虹安追問第三季會進來多少莫德納？陳時中回應，「大概在這一季會有幾十萬，然後逐月120、100萬進來。」

(中時 )