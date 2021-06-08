三村國小王維斌直笛課露一手。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市公版直播教學超過600萬人次點閱，好評不斷，已成為全國推動停課不停學的重要學習資源，教育局在第二波課程增加藝術領域，讓外界看到台南教育界簡直是臥虎藏龍，三村國小王維斌老師拿出8把不同長度直笛家族樂器，讓網友眼睛一亮，直呼沒看過這樣的直笛課，「從小低估了直笛！」

王維斌25年前轉調到三村國小成立直笛團，積極推廣直笛音樂，成軍25年來，不僅帶團參賽成績卓越，幾乎年年代表台南市參加全國性比賽，4年前更代表台灣赴日參賽，邀請演出不斷，幾乎全台走透透，據說全台只剩基隆還沒有他的演出足跡。

為了讓直笛演出更吸引觀眾目光，王老師10年前將樂團轉型為三村國小直笛戲劇團，加入歌唱、舞蹈及戲劇，第一齣直笛兒童劇「彼得與狼」更是廣受大眾喜愛，接下來的幾齣戲劇如「哆啦A夢世界奇幻之旅」及改編傳統古裝劇演出「陽明春曉之梁山伯與祝英台」舞蹈劇，更是首次跨界參加戲劇比賽，深獲好評，也曾數次受邀參加公視「臺灣囝仔，讚」及中視「kuso fun fun fun」」演出兒童音樂劇。

三村國小校長黃俊傑表示，學校直笛團邁向25年，王老師認真投入音樂教育30年，帶領學校直笛團榮獲全國大獎無數，並以愛心、耐心教導學生，不只在音樂教育上認真教學，更注重學生的生活教育，鼓勵學生學習任何領域都要認真付出才有收穫，王老師不僅是傳授知識的經師，更是影響學生學習態度與人生觀的人師。

(中時 )