「亞洲舞王」羅志祥去年4月被周揚青毀滅式分手後，演藝事業及形象跌至谷底，近來雖復出動作頻頻，卻難恢復往年聲勢，當時捲入「豬揚變色」的愷樂，在事件爆發後神隱至今，如今有消息指出她已和醫師男友秘婚，而且沒有想復出演藝圈的打算。

羅志祥去年被指控和旗下女藝人有不正當關係，讓被點名的愷樂演藝事業跌至谷底，近來羅志祥復出動作頻頻，但愷樂始終不見有復出演藝圈的動作，根據《三立新聞》報導，她的友人透露醜聞爆發後，雙親希望她找個好歸宿，父親更被拍到幫她報名七星燈法會斬桃花，此外，沉寂這段時間以來，由於醫師男友始終不離不棄，讓愷樂決定託付終身，因此傳出祕婚消息，婚後由於夫家長輩希望她不要再拋頭露面，也讓她打消復出演藝圈的念頭，至於實際情況如何？由於無法聯繫上愷樂本人，暫時無法取得回應。

愷樂一年多來不見復出動作，傳羅志祥為關鍵主因。（圖／中時資料照）

先前根據《鏡週刊》報導，其實不少人曾勸愷樂復出，還有資深幕後人士願意從旁協助，讓她順利重返演藝圈，不過她始終不給予回應，據悉主要與羅志祥有關，因為醜聞爆發之際，羅志祥火速解約與她切割，雖然給了合理的解約金，但亦師亦友的羅志祥做出此舉動，讓她內心深受打擊，導致始終走不出心裡那道關卡。

此外，有另一說是愷樂不知道復出後怎麼面對羅志祥及大眾，便決定將自己封閉起來，不過好友謝忻日前出席活動受訪時，透露與愷樂一直以來都保持聯絡，更透露其實她內心相當平靜，沒有想像這麼負面，只不過得需要很長時間沉潛。

(中時新聞網)