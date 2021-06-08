勞動力發展署中彰投分署分署林淑媛表示，疫情期間，青年朋友可多利用在家期間充實自我，線上學習正是時候，中彰投分署TCN創客基地推出另類學習方向，提供熱愛創作，喜歡動手做的大朋友小朋友，成為Maker（自造者）的相關學習課程，透過課程學習，讓人從過去單向「想」的學習模式，到實際「做」的展現，提升自己的未來競爭力。

勞動力發展署中彰投分署TCN創客基地6月推出5場線上研習課程講座，包括3D繪圖軟體-Tinkercad、Webduino-基礎＋進階、Inkscape入門基礎教學與應用等課程，另有以創客為主題的「無人載具的開創與發展前景」及「Maker出任務之玩出創客之路」等講座，讓您疫情期間宅在家，學習成為創客的相關專業技能。

創客基地協助青年朋友發展自己的興趣、創造自己的商品、最後創立自己的事業，縮短創業摸索期，同時透過職涯諮詢的引導、課程講座資訊分享，幫助青年及早確立職涯方向。

6月推出5場系列線上課程或講座，只要有網路，有手機或電腦，疫情期間把握時間學習，當疫情結束後，青年朋友將增加專業技能。首場講座已於6月5日登場，由ARKLAB 飛行學院創辦人張東琳主講「科技創新的新基石-無人載具的開創與發展前景」，受到創客的熱烈參與。

第2場課程6月8日推出時下受到青年朋友喜愛的3D繪圖軟體-Tinkercad研習，學會運用這項3D繪圖軟體，只要開啟瀏覽器，就可將你腦中的想法實現出來，既可以開發自己的商品，也能製作客製化的名牌和吊牌，還可以將自己的創作列印出來，作成鑰匙圈等用品，即使3D新手也能輕易學會，對於不了解的地方，參加創客基地的線上課程，就有專業的講師為您解答。

第3場6月12日推出線上創客主題講座「Maker出任務之玩出創客之路」、第4場於6月22日及6月24日分別推出線上基礎研習課程「Webduino基礎」和「Webduino進階」、第5場於6月26日及6月27日推出線上基礎研習課程「Inkscape入門基礎教學與應用」等等。

(中時 )