分盤交易的高端疫苗今(8日)開盤以190.5元、下跌8.19%開出，第2筆即以漲停228元成交，對於高端股價的戲劇性表現，分析師表示，這種會連續多天跌停的股票，只要跌停一打開，很容易就會拉到漲停，暫時應有止穩效果，但提醒投資人不用過度積極追高。

高端在連吞6根跌停後，今開盤以190.5元、下跌17元開出，跌幅仍高達8.19%，成交量高達6232張，由於高端目前是改採預收款券並人工管制撮合，每20分鐘撮合一次，到了第2筆演出大逆轉，股價直接衝上漲停228元，上漲20.5元，成交量981張。

摩爾投顧分析師何基鼎今日在中天《錢線煉金術》節目連線時表示，以他看盤多年的經驗，這種連跌那麼多天跌停的股票，只要一打開跌停，就是要漲了，高端跌停那麼多天，有人想進場撿便宜也是人之常情，且高端今日打開跌停，也一定要衝上漲停才有意義，暫時應該是有止穩的效果。

何基鼎也不建議投資人此時進場，他說，假如今天沒進場，其實也賺不到錢，這種波動大的股票今天漲、明天也可能跌，如果今天進場又追在漲停價，因此不建議，如果投資人真的很看好國內疫苗，想買進高端，可以參考之前世芯跌停打開後，低檔區間震盪的情形，「你怎麼知道明天不會有更低價？」等震盪止穩後再進場風險比較低。

高端母公司基亞股價盤中來到70.5元，上漲6.3元，漲幅逾9%，差1檔就漲停，基亞的大股東云辰股價則見到亮燈漲停，來到26.25元。

(中時新聞網)