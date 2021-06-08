市場研究機構Gartner最新報告指出，2021年首季全球智慧手機銷量較上年同期升26％，銷售前三名依次為三星、蘋果及小米 。報告還稱，全球晶片短缺尚未對智慧手機產業造成影響，行業的供需基本平衡，但未來情況可能有變。

香港經濟日報報導，Gartner報告指出，2021年首季全球智慧手機銷量達到3.78億部，年增長26％。消費者前景改善、持續的在家學習及工作，加上來自2020年的壓抑需求，帶動2021年首季的智能手機銷售。隨著全球多個地區的疫情改善及市場重啟，消費者開始購買非必需消費品。另外，2020年基數低亦解釋首季銷售取得雙位數增長。

銷售前三名依次為三星、蘋果和小米。三星銷售量為7,661萬部，按年增逾38％，智能手機市場佔有率升至20.3％，主要受惠推出中檔手機及提早推出5G旗艦機。蘋果銷售量達5,855萬，年增43％；小米銷售量為4,894萬部，年增近65％，蘋果及小米的市佔率分別為15.5％和12.9％。

(工商 )