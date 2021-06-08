新竹縣因應苗栗移工群聚事件，將陸續設置快篩站強化篩檢量能，目前已招募到107名退休醫護人員加入「行動快篩部隊」，在目前疫苗「一疫難求」下，建議中央配給的3CC注射針筒改為1CC，以有效使用配付的疫苗。

衛生局長殷東成表示，中央配付的AZ疫苗1瓶6CC，每人施打量是0.5CC，配給3CC注射筒，難免會抽出較多的量，一般接種10人很正常，熟練的護理人員則可抽11人份施打，但剩下少量不足1人份只能丟掉。

竹北市衛生所獲配179瓶AZ疫苗，正常能讓1790人施打，但所方用打流感疫苗用的1CC針筒，抽取0.5CC能更精準，並妥善安排接種人數，結果有1955人接種，多打了165人。

竹北市衛生所增加疫苗施打人數的貼文，讓不少網友留言稱讚「很厲害」、「疫苗缺貨，能省一人劑，就賺了一人劑！」

縣長楊文科認為，在目前中央配發疫苗數量仍不足時，竹北市衛生所用細心和專注盡量不浪費藥劑的做法，可以給其他地區參考。

楊文科說，在「竹竹苗防疫作戰聯盟」部分，新竹縣現有3個自費快篩站、1個免費社區篩檢站，近日陸續會在竹北、湖口及竹東增設3個免費社區篩檢站，衛生局並已召募到107名退休醫護人員加入快篩部隊。

由於寶山鄉、峨眉鄉確診案例都與京元電子相關，楊文科指示衛生局啟動快篩部隊，寶山鄉9日快篩地點在新城鄉新豐宮，峨眉鄉10日快篩地點為富興村社區發展協會，時間均在早上9點到12點。

衛生局指出，寶山、峨眉鄉民只要攜帶身分證和健保卡，即可免費快篩，但需先向衛生所預約。寶山鄉衛生所電話5207694，峨眉鄉衛生所電話5800314。

(中時 )