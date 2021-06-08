中研院院士陳培哲對國產疫苗提出質疑，被資深媒體人周玉蔻質疑其身為疫苗審查委員會的委員，嚴重違反審查倫理，公布業務秘密也犯法。陳培哲則說自己5月底請辭後才發表意見，對此，國政基金會永續發展組召集人陳宜民也說周玉蔻的說法，「根本亂講。」

陳宜民指出，陳培哲5月就已經請辭，過去關於審查會保密的一些規定，是針對其審查的內容，因為是合議制，不能以個別委員的身份對藥品在審查的過程做任何評論，但是陳培哲5月就已經請辭，他就算出來說他曾經被聘為該會委員，也不屬於要保密的範疇。

陳宜民說，所謂審查的事情其實都還沒發生，5月就請辭的陳培哲，是要保密什麼？周玉蔻的說法是在移花接木，騙外面不懂的、不了解過程的人。

陳宜民表示，現在也都還沒解盲，企業要把結果送到這個委員會來，既然沒解盲，資料也都沒看到，審查會也沒開，要保守什麼秘密？陳培哲現在的說法，也都只是他用推論的方式在分析。

(中時 )