紐約洋基面對的問題比表面上還要複雜，他們打完60場比賽之後僅有31勝29敗，糟糕的是場均3.72分是隊史1972年以來最低點。去年因為球季縮水只打60場，洋基場均得分高達5.25，今年他們戰績差不是因為打不出去，不是因為不會選球，而是無法得分！

洋基團隊打擊率0.228是美聯倒數第4，但是重點不完全在貧打，光芒的打擊率0.229半斤八兩，但光芒每場可攻下4.95分，高居美聯前三。洋基的團隊選球能力是美聯第1，上壘率0.315高於聯盟平均，即使上壘率更低的天使，場均也有4.56分。

洋基打擊王勒馬修(DJ LeMahieu)陷入低潮，「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)被傷勢拖累，這些都降低了他們的火力。但也有狀況很好的例如「法官」賈吉(Aaron Judge)，賈吉打擊率0.295、攻擊指數0.938，還擁有全聯盟第一的擊球品質（打個正著的機率最高），捕手桑契斯(Gary Sánchez)也比去年好轉許多。

總而言之，洋基的一切打擊數據都看不出他們為何得分這麼少。大聯盟官網的分析找到可能的原因之一：跑壘能力太差。

事實上洋基是全聯盟最不會跑壘的球隊，本季累積28位跑者在跑壘時出局，包括飛球時的跑壘判斷、暴投時的偷跑，沒有一隊像他們這麼糟。全聯盟最會跑的教士隊只有8人出局。因此洋基眼前要怪罪的不是打擊教練，而是要檢討一下如何讓跑者活著返回本壘，不然有再多的火力也是被浪費了。

(中時新聞網)