YouTuber蕾菈（Lyla）五官精緻，擁有阿拉伯與台灣血統，外型神似鄧紫棋，加上直率活潑的個性，圈了不少粉絲，近日她拍攝新影片，挑戰成為一週直播主，沒想到因本身就挾帶著超高人氣，她竟然狂吸6位數驚人收入，立刻在網路上掀起熱議。

蕾菈的身材火辣，外型姣好的她在加入「反骨男孩」前，也曾經擔任過直播主，卻只做了1年時間就因太疲累而收山，這次她和直播平台合作，邀請到直播主來分享做這行的竅門，還一些吸引觀眾的手段，直播主們也分享，其實做直播最重要的不是才藝，而是要會和觀眾聊天。

因此蕾菈決定挑戰連續直播7天，再次體驗成為直播主的生活，沒想到首次直播觀看人數就達60萬，高峰更達到80幾萬，一出手就打敗平台上80%的主播，一個禮拜下來，蕾菈不斷受到粉絲的禮物轟炸，還一度登上「潛力小時榜」冠軍，讓她興奮地當場尖叫。

蕾菈直播一週進帳15萬。（圖/翻攝自蕾菈youtube）

最後蕾菈統計這一周她收到的鑽石共是314萬多顆，換算成新台幣為15多萬，一天雖然只播一小時卻賺到翻，讓她忍不住直呼加上自己原本的收入，月入破百萬根本不是問題，影片曝光後，網友也紛紛留言，「蕾菈超會ㄋㄞ」、「蕾菈笑得合不攏腿」，但也有網友指出，真正的直播沒那麼好賺，是因為蕾菈有名氣才轉那麼多。

(中時新聞網)