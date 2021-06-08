針對媒體報導高端最快本周就能進行二期解盲工作，高端發布重大訊息表示，預期近期內完成資料彙整，並召開IDMC獨立資料監視委員會，以進行期間分析解盲作業，後續研發進度本公司將依規定進行公告，並未說明確切時間點。

高端表示，已在4月28日完成所有受試者第二劑疫苗施打後，按藥證主管機關之技術性要求及臨床試驗設計，已於5月28日達到「所有受試者第二劑疫苗施打後一個月、以及中位數受試者追蹤二個月」之期間分析(Interim Analysis)條件。

有媒體報導，高端最快於6月10日、最晚於6月15日解盲國產疫苗二期臨床數據，對此，高端發布重訊並未說明確切解盲時間點，僅澄清，本公司與臨床試驗中心皆在盲性狀態下，交由第三方單位（CRO，臨床試驗受託機構）進行資料清理，預期近期內完成資料彙整。

高端強調，完成資料彙整後將召開IDMC獨立資料監視委員會，以進行期間分析解盲作業，後續研發進度，將依規定進行公告。

由於高端解盲進入倒數階段，今（8日）股價受到激勵，先是在早盤打開跌停，不到半小時直衝漲停，終場收在漲停價228元，終止連6根跌停。

由於疾管署在二期試驗未完成的狀況下就預購國產疫苗500萬劑，引發巨大爭議，這也讓高端從上周一起的6個交易日都出現跌停，股價也從389重摔至207.5元，跌幅逾46%接近腰斬。

(中時新聞網)