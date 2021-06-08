創作散文的中正國小學生陳沛妤，形容寫作的感覺像是在奔跑。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新冠肺炎疫情影響所有人的生活，新竹縣畢業季前出版的兒童文學創作刊物，今年命名為「防疫小英雄」，學生們發揮豐富想像力，創作童詩、散文、童話和英語短文4大主題作品，共有471件參賽，較往年多144件，童詩類高年級組更達去年的2.5倍。

竹北國小葉韋濠小朋友創作童詩《如果冬天是場電影》，把病毒想像成來攪局的臨時演員，佔去大家生活中的主角地位，傳達出疫情下的無奈與不便，也為防疫工作注入一股童趣暖流。

縣長楊文科說，縱然口罩遮住大家的臉龐，卻蓋不住口罩下的純真笑容和童趣，孩子把新冠肺炎病毒想像成來攪局的臨時演員，讓所有男女主角無法出國，鳩佔鵲巢成了世紀主角，純真想像為嚴峻的防疫增添童趣和溫度。

創作散文的中正國小學生陳沛妤，形容創作的感覺像在文字的道路上奔跑。文山國小學生劉醒善同學則回想每年冬天和阿婆體驗曬蘿蔔乾的樂趣與辛勞，記錄這些過程和體驗轉為作品。

新光國小學生童立勳和鄭旭淳兩人創作的童詩，以山上發生的故事，寫下他們的生活與成長，還可用想像力來說故事，也非常有趣！

教育處表示，從去年疫情發生後，學生們很快就適應防疫新生活，口罩下的臉龐，仍掛著飛揚愉悅的笑容，即便有病毒威脅，也絲毫蓋不住生命活力，這些孩子就是防疫生活中的小小英雄。

「防疫小英雄」實體刊物待疫情趨緩將分送到全縣各公共圖書館跟各國小圖書館，電子檔已在新竹縣閱讀網公開，有興趣的民眾可以點選瀏覽欣賞甚至下載。

(中時 )