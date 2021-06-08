全國三級警戒再次延長至6月28日，國人看不到解封日。高雄民間防疫聯盟成員、精神專科醫師蘇偉碩認為，現在的雙北市猶如去年的大陸武漢市，去年因防疫戰略錯誤，所有的防疫都只有一線之隔，以台灣疫情目前的發展狀況，應立即升至四級警戒，阻斷無症狀感染者傳播鏈，疫情才得以控制。

蘇偉碩昨（7）日在臉書直播分析，全國三級警戒又延長，打破一開始流行病學專家的預測，這次台灣在全球性的大流行中跟國際同步，終於知道新冠肺炎對整個經濟、生活產生的影響，認為雙北猶如去年的武漢，只要到他縣市就會被他人撻伐。

蘇偉碩說，去年疫情還未爆發時，指揮中心犯了非常多防疫戰略上的錯誤，不少專家給的防疫建議，沒有一項被採納。蘇偉碩認為，因為去年的防疫防線只有一條，那就是海關、邊境，應趕緊做篩檢、血清抗原及核酸檢驗，卻又被指揮中心以會有偽陰性、偽陽性，恐造成醫療系統崩潰，一概否決，但以目前的狀況，已達到應立即升至四級警戒的程度，才能阻斷無症狀感染者的傳播鏈，疫情才能得到控制。

蘇偉碩直批，疫情發展至今，指揮中心仍堅決否認醫療體系崩潰的事實，整個台灣的確診案例已逾萬人，現在檢驗量能仍不足、病床不夠、疫苗不夠，即便封城政府也無法做好準備，一旦封城民眾的日常生活所需就成了問題，應針對民間所需，應發放補助或基本薪資做周轉。

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雙北如去年武漢 醫急喊「升四級警戒」：阻斷這類人傳播鏈

(中時新聞網)