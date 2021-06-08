海巡署第十一巡防區指揮部統合第十海巡隊（馬祖海巡隊）巡防艇能量，結合中部地區機動海巡隊500噸級台北艦，自6日起於馬祖海域展開不定期聯合威力掃蕩勤務。（海巡署金馬澎分署提供）

國內新冠肺炎疫情嚴峻，近期也是大陸伏季休漁期，易有大陸快艇、漁船及抽砂船趁勢越界，海巡署第十一巡防區指揮部統合第十海巡隊（馬祖海巡隊）巡防艇能量，結合中部地區機動海巡隊500噸級台北艦，自6日起於馬祖海域展開不定期聯合威力掃蕩勤務，至7日共驅離陸籍抽砂船4艘、漁船17艘及風帆船1艘。

馬祖海巡隊表示，不定期聯合威力掃蕩勤務強化雷情系統監看，提高巡邏密度，以防堵大陸漁船、抽砂船越界作業及嚴防疫情破口。

疫情嚴峻遇大陸伏季休漁期 馬祖海巡掃蕩驅離22陸船

聯防掃蕩勤務由500噸級台北艦及馬祖海巡隊10062艇等7艘巡防艇，共計1艦7艇執行，依巡防區指揮部監看雷情狀況，於馬祖海域利用大型巡防艦續航力高、耐浪性佳之優點強勢驅離及巡防艇靈活、快速性能追緝以達嚇阻成效，強化馬祖海域執法。

疫情嚴峻遇大陸伏季休漁期 馬祖海巡掃蕩驅離22陸船

馬祖海巡隊表示，截至7日共驅離陸籍抽砂船4艘、漁船17艘及風帆船1艘，保護我國海洋資源永續發展。

海巡署表示，疫情當前，為有效阻絕新冠肺炎疫情入侵，第十海巡隊將採綿密不間斷之方式執勤，不止守護海洋、更要守護國人健康，漁民如在海上作業發生狀況或發現大陸抽砂船、漁船入侵馬祖海域，籲請漁友鄉親撥打海巡118服務專線，共同協力保護當地海域生態，維護漁民權益。

(中時 )