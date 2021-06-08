國內疫情嚴峻，警政署長陳家欽日前替第一線警察同仁爭取施打疫苗，8日中午更向新竹地區餐廳訂購200份餐盒，慰勞新竹市警察局員警，肯定第一線同仁全心投入各種防疫勤務辛勞，鼓勵員警勇於面對接下來的防疫延長戰，守護民眾健康。

防疫視同作戰，第一線警力除平日治安、交通勤務外，還要投入協助衛生單位宣導、取締未配戴口罩、加強稽查應停業的列管場所、維護快篩站安全、查緝疫情假訊息、協助居家隔離對象疫調及查緝失聯確診、陽性反應患者等工作。尤其近日鄰近縣市爆發移工群聚感染，確診人數遽增，更增加新竹市防疫的壓力。

新竹市警察局表示，近日取締多起KTV、PUB、酒店、美容店及養生館違法營業，並移由主管機關裁罰，即時阻斷疫情破口。在社群網路疫情假訊息散播時，也能迅速偵破，並配合主管機關澄清不實訊息，以行動展現警方維護治安的決心。

陳家欽肯定警察同仁堅守崗位，今天中午贈送新竹市警察局200份精緻餐盒，慰勞第一線執勤員警，做為基層員警堅強後盾，共同戰勝疫情。

(中時 )