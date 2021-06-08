大陸信評機構中誠信國際8日舉辦2021年中信用風險展望研討會，中誠信國際董事長閆衍指出，2021年以來受集團型企業風險爆發影響，違約風險進一步擴大，2021年1～5月合計違約規模已超過人民幣（下同）千億元，主要集中在交通運輸和房地產行業。

但閆衍也稱，年內新增的違約發行人，多為市場重點關注或此前已爆發信用事件的主體，信用風險的暴露在市場預期範圍內，對市場情緒影響相對有限。

綜合陸媒報導，閆衍表示，2021年上半年債券市場信用風險主要體現以下三個特點：一是重大風險事件對信用市場的衝擊得到逐步緩釋；二是新增違約發行人行業分佈相對集中；三是違約原因持續呈現多樣化特點。

具體來看，重大風險事件對信用市場的衝擊方面，因預期的信用事件對整體市場情緒影響有限，使債券市場進入風險釋放「平靜期」。

在新增違約發行人行業分佈方面，閆衍介紹，主要集中在交通運輸和房地產行業。上半年受海航集團旗下多家企業違約影響，近六成的新增違約主體為交通運輸業。此外，因房地產「三條紅線」調控、信貸集中度監管加強、以及實施供地集中拍賣，調控政策疊加，房企新增違約案件因此增多。

(工商 )