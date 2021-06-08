隨著中國經濟的發展，縣城經濟也不斷壯大，不少經濟發達縣的地區生產總值（GDP）總量突破人民幣（下同）千億元大關。

第一財經報導，根據中國各地統計公報、政府工作報告及公開資料整理發現，截至2020年，共有38個縣（市）的GDP突破1,000億元大關，其中有6個縣超過2,000億元大關。

資料顯示，38個GDP千億縣中，共有6個縣GDP超過了2,000億元。其中，領軍的昆山和江陰雙雙超過4,000億元大關。

昆山在中國綜合實力百強縣市排名中已連續十餘年位居榜首，素有「中國最強縣」之稱。2020年，昆山全市的地區生產總值4,276.8億元，增速為5.7％；全市新增各類市場主體43.8萬戶，累計突破93.2萬戶；工業總產值更達到破兆元的歷史新高。

昆山之後，是蘇南無錫的江陰。2020年，江陰全市實現GDP共計4,113.75億元，增長3％。

其他縣市與這兩強差距甚遠，其中，共有4個強縣的GDP處於2,000億元梯隊，分別是張家港、晉江、常熟和慈溪。

(工商 )