劉心語說，第一線的人員真的很辛苦，沒有親身經歷過的人真的不要說大話，現在的人都太冷漠，把別人想得太壞，在這個疫情這麼嚴峻的時刻需要多一點愛，她也不會放棄，會繼續找有需要她幫忙的地方。（吳建輝攝）

劉心語的爸媽看到她最近遭受坡及也感到不捨，給予她很大的鼓勵，也提醒她不要放棄。（吳建輝攝）

號稱全台最美魚販的藝人劉心語，因有具有外科護理師的經驗，響應台北市退職醫護召集令，面試成功後加入前線展開為期3天的實習，但事後卻遭刷下，8日她打起精神回彰化老家繼續賣魚，面對有人質疑「裝善良為了疫苗」，她表示，會講這種話的人就是沒有親身經歷過，沒有人會為了疫苗冒險闖入第一線，真的把人想的太壞了。

8日清晨6點劉心語一身輕裝現身彰化老家的攤位，身形消瘦不少，但心情明顯好了許多；劉心語家中有四個姊妹，除了二姐之外，大姊、三姐也都是護理師，爸媽看到劉心語最近遭受波及也感到不捨，給予她很大的鼓勵，也提醒她不要放棄。

劉心語表示，她心情算是調適得很快，因為常常試鏡電影、工作被刷掉，因此就是平常心，自己只是在臉書發表自己的心情，並沒有怪罪任何人，就像是去找工作被刷掉，老闆也不可能告訴你原因，不知道會造成大家這麼多熱烈的討論。

劉心語說，三天的實習因為必須接觸確診者，因此在第2天的時候安排注射疫苗，自己因為身體不適感較大，包括發燒、頭暈、肌肉痠痛、咳嗽喉嚨痛、眼壓高等狀況，但休息一晚後就打起精神上工，同場8個人實習夥伴，5個有症狀的被刷掉，3個沒症狀的上工，因此才會這樣猜測。

劉心語強調，3天其實都在專責的防疫旅館工作，對比以前在加護病房的經驗來說，算是比較簡單輕鬆的工作，她認為自己表現得不錯，問心無愧，真的沒有人會為了打一支疫苗，而鋌而走險闖入最危險的地方，今天她用行動來支持付出，卻得到這樣的結果，心理真的蠻受傷的。

劉心語說，第一線的人員真的很辛苦，沒有親身經歷過的人真的不要說大話，現在的人都太冷漠，把別人想得太壞，在這個疫情這麼嚴峻的時刻需要多一點愛，她也不會放棄，會繼續找有需要她幫忙的地方。

(中時 )