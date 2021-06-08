（16:35更新）氣象局16時24分針對「嘉義縣、台南市、高雄市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時30分止。水利署也針對雲林縣、嘉義縣發布二級淹水警戒。

午後雷雨彈開轟，台灣上空出現降雨回波，14縣市發大雨特報。（翻攝自 氣象局）

氣象局發布雙北、桃竹苗中投、雲嘉、台南、高雄、宜花東14縣市豪大雨特報，請注意雷擊及強陣風。(氣象局提供)

由於午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局同時發布雙北、桃竹苗中投、雲嘉、台南、高雄、宜花東14縣市豪大雨特報，日嘉義縣地區、雲林縣山區及臺中市山區有局部大雨或豪雨，高雄以北、東半部及南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

水利署針對雲林縣、嘉義縣發布二級淹水警戒，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。影響範圍：雲林縣古坑鄉，嘉義縣中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉。

氣象局表示，今天台灣附近吹著潮濕的東南風，東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區上午雖然大多為多雲可見陽光，不過午後要留意會有局部短暫雷陣雨，尤其中南部地區及其他各地山區午後降雨機率高，容易出現短時強降雨及局部大雨，部分地區雨勢有機會延續至晚上，提醒除要留意雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象外，過去幾天山區累積較多雨量，土石容易鬆動，山區活動請特別安全。

(中時新聞網)