美國前總統川普近日要求中國大陸須為新冠病毒在美國流行付出10兆帳單。對此，基進黨立委陳柏惟今質詢行政院長蘇貞昌時，也要求蔡政府也必須向中國求償，結果蘇貞昌詫異的問「你說什麼？」由於神情頗為尷尬，陳柏惟隨後改口稱只是要政府研究這件事。

川普日前發表聲明，正要求中國必須支付高達10兆美元的帳單，為新冠病毒在美國所造成的大流行災難付出代價。

面對川普喊話求償，陳柏惟今在立院質詢蘇貞昌時也提出相同主張。他表示，「現在疫情這麼嚴重，有沒有打算跟中國求償？」面對天外飛來一筆的主張，蘇貞昌第一時間表情有些訝異，回頭詢問說「你說什麼？」

這時，陳柏惟似乎還沒意識到這項問題，形同逼蔡政府表態是否要與中方正面對撞，立刻補充說「我說求償啦，連美國都在考慮這件事情了啊！我們台灣有沒有可能這樣做？既然中國是最大的傳染源頭，是不是有可能跟他們求償？」

蘇貞昌先是停頓一下，接著表示，「這是這樣的，現在全世界…」這時，陳柏惟似乎也開始察覺不對勁，立刻搶話說「沒辦法回答沒關係，我是要求政府要研究好不好？」

由於蘇貞昌長期稱呼新冠病毒為「武漢肺炎」，如今被問到是否要向陸方求償，態度若過於模糊，恐又被外界認為前後不一。因此，蘇貞昌又旋即補充說「當然，今天我們的國家如果受到什麼攻擊，還是什麼…」

結果，當蘇貞昌準備論述此事時，陳柏惟又立刻插話緩頰說，「我要求針對武漢肺炎傳染給全世界這件事，政府要發出抗議與求償，可以嗎？去年就算了，但今年既然這樣了，每個國家也在說這件事情，我想是很困難但也要表達立場。」

不等蘇貞昌回應，陳柏惟又立刻將話題轉向說，全民施打疫苗很重要，基層施打也很重要，希望政府也要幫基層爭取水電費。

(中時 )