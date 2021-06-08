本土疫情嚴峻，除了醫療人員外，消防人員每日也需護送隔離民眾至檢疫所，承擔防疫風險。新北市樹林濟安宮為感謝消防付出，捐贈新北市消防局第五救災救護大隊價值147萬防疫物資，讓消防人員增添上千套防護衣和上百套、3M防毒面罩。

消防局第五救災救護大隊表示，樹林消防分隊規劃為土城、樹林、三峽、鶯歌區的專責防疫分隊，負責執行相關確認或隔離民眾後送至檢疫所、綠色通道醫院、防疫期滿返鄉等勤務，每天平均協助至少25人次以上民眾，一般消防分隊也需執行每日至少80件以上的救護案，其中可能隱藏確診隱性患者。

主祀保生大帝的樹林濟安宮為避免疫情擴大，捐贈全套式防護衣為4500套、3M防毒面罩100套及各式防疫耗材供樹林區警、義消使用，廟方表示，感謝警義消對這波疫情的幫忙，盼能多給他們支持，讓消防同仁救護順利。

另外，樹林大漢溪扶輪社，以及及善心人士白晢安、林清月、林宜芳合資15萬元，也購買乙醇等防疫裝備供配發給所屬分隊使用，期盼能早日結束肆虐的疫情，恢復正常運作。

(中時 )