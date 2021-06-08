苗栗縣警局員警7日晚間出動巡查勸導取締外出外籍移工。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌下達外籍移工禁足令，警方協助勸導

苗栗縣長徐耀昌7日下達縣內全部2.2萬名外籍移工禁足令，縣警局支援勞青處展開巡查勸導，禁足令實施首日，仍有許多外籍移工不知道有這項禁足令，在街頭逗留或是自行騎車上下班，至8日上午為止共勸導取締了21名外籍移工，都將移請勞青處裁處。

京元電從6月1日爆發員工群聚感染事件後幾天，仍有許多外籍移工在台1線中華路四處趴趴走，為了管控疫情不再擴散，苗栗縣長徐耀昌首度於4日下令對頂埔里周邊實施外籍移工禁足令，縣警局長周煥興並指示竹南分局派員在京元電大門口站崗，勸導取締在街頭出現的外籍移工，配合防疫政策暫時管制外出。

由於疫情持續升高，徐耀昌7日2度下達全縣外籍移工禁足令，外籍移工上下班須由公司派車接送，下班後一律嚴禁外出，如需生活用品或是餐點，統一由任職公司或是仲介公司派員代購，禁令下達後，縣警局配合勞青處作業程序，從7日晚間就開始實施巡查。

苗栗縣外籍移工聚集區域以頭份市、竹南鎮及苗栗市為主，警方巡查也以此為重點，警方並針對外籍移工出入的商店及聚集場所，指派專人穿著防護裝備查察。從7日晚間至8日上午為止，縣警局共取締外籍移工違規外出共21件、21人，其中以頭份分局取締最多有12件。

由於許多外籍移工不識中文，所以未收看電視或是收聽廣播，面對警方查察時表示，根本不知道有這項禁足令，包括仲介公司或是任職公司也未提醒他們注意禁令，執勤員警遇見懂英文的菲籍移工，還可透過英文溝通，但部分不懂英文的外籍移工，就是鴨聽雷了。警方己將取締資料匯整後送交勞青處依狀況裁處。

(中時 )