Uber公司在過去「白牌車」時代屢遭公路總局開罰，最高行政法院大法庭去年統一見解，裁定主事務所若在直轄市，公路總局無權裁罰，並判決撤銷Uber「公司」罰單。不過，同被開罰的Uber司機們，最高行認為屬「個人」經營計程車情形，不適用該統一見解，遂判司機們敗訴，全案確定。

公路總局2015年起依《公路法》取締全台Uber白牌車，除對Uber公司開罰，也對司機們開罰，但因管轄權爭議，行政法院判罰、判撤都有，大法庭去年9月18日作成統一見解後，最高行以Uber公司位在直轄市台北市，管轄權在台北市政府交通局，判決撤銷公路總局裁處的罰鍰，3年內轉由北市交通局重新裁處。

在直轄市跑車的Uber司機，被公路總局裁處罰鍰或吊扣牌照，也提起行政訴訟救濟，台北高等行政法院原本也以公路總局無管轄權為由，判決撤罰，案經公路總局上訴，最高行卻廢棄原判決，自為判決司機們敗訴確定。

判決理由指出，該統一見解適用於《公路法》，規範對象是公司、車行或合作社，不適用個人經營計程車客運業的情形，個人部分是由《汽車運輸業管理規則》規範，該規則明定：「個人經營計程車客運業者，應在該管公路監理機關轄區內設有戶籍」，因此公路總局有管轄權。

最高行政法院認為，Uber司機利用Uber APP平台媒合客人，是司機「個人」與Uber「公司」共同合作營業，均有違規行為，公路總局雖不能對Uber「公司」裁罰，但對司機「個人」有管轄權，原處分並無違誤；由於相關案件的管轄權爭議已讓當事人充分攻防，自為判決不會造成突襲，因此廢棄原判決，直接判司機們敗訴確定。

(中時 )