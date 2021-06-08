「竹竹苗防疫作戰聯盟」7日起啟動「竹南篩檢專案」，新竹市長林智堅呼籲曾於苗栗群聚感染相關廠區從業人員，不分縣市、主動前來竹市篩檢站採檢，而該站今天也將為75位符合資格民眾免費篩檢，其中逾5成來自竹縣、苗縣。

林智堅表示，為盡快將可能感染源找出，市府也推「防疫慰問金」，符合苗縣感染群聚案從業人員且設籍新竹市或有居住事實者，若於竹市篩檢站確診將發放5000元慰問金。

另，位於竹、苗縣市邊界的「香山社區篩檢站」將在9日啟用，這要非常感謝相關廠商、同仁日以繼夜趕工，僅花兩個工作天就完成香山社區篩檢站。該站設快篩檢驗，每天量能達80至100件。

此外，因應竹市社區篩檢站增至3座，新竹市府明也同步啟用第2座加強版防疫旅館，增加居家隔離房間數，也藉此維護社區安全。

而勞工處也持續針對移工部分稽查移工宿舍，勞工處強調，雇主必須落實移工「4不原則」，不調班、不調廠、不調區、不跨縣市，並執行宿舍防疫與「降載」計畫。勞工處將提高稽查頻率，確保雇主持落實相關防疫措施。若雇主違規將依就業服務法開罰3萬至30萬元。

(中時 )