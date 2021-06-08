綜藝教母張小燕在5月底曾在臉書發文「給我們疫苗」，引發外界熱議，而相隔8天後，張小燕今（8日）則再發文談疫苗，她先是轉發張清芳的文章，並寫下：「同島同命 讓我們大家陪你等到疫苗！#讓我陪你等到疫苗」。

張清芳稍早在臉書透露，今年的母親節是她離開又搬回台灣「17年來第一次和我媽媽過節，那一天晚上她笑得很開心！」不過隨著疫情升溫，全民警戒、老人家也開始擔心了，張清芳則感性寫下：「別怕！我安慰她，今年不要粽子了，孫子們都很好，身為母親的，一定要有信心！！」

張清芳在文中呼籲民眾要正面抗疫，並強調「#讓我陪你等到疫苗」，張清芳的PO文吸引陳鎮川留言表示「支持，加入」，也釣出張小燕轉發文章、並寫下：「同島同命 讓我們大家陪你等到疫苗！#讓我陪你等到疫苗」，同時，張小燕還特別再新增貼文，寫下同一串長文，並貼上自己戴口罩、雙手合十的Q版畫像。

張小燕臉書全文。（圖／取材自張小燕臉書）

張小燕發文引發網上熱烈迴響，發文不到一小時，就累積1.2萬人按讚，網友也紛紛留言討論。很少使用社交平台的張小燕，近期因疫情而現蹤，張小燕在5月底時才在臉書發跪求圖片，上頭寫著：「別再刁難，救苦救命，每個人都是你我的親人，臺灣人的命也是命，別再刁難！給我們…疫苗！！」文章至今已吸引24萬網友按讚。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)