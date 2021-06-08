奔走在台北各大社會案件現場的65歲資深媒體人、義消易姓男子，6日疑似於林森北路家中輕生，7日晚間證實其PCR核酸檢測呈陽性，為新冠肺炎確診者。警方指出，與易男有接觸的4名員警PCR檢測結果均呈陰性，但為求謹慎仍全數自主健康管理。

警方表示，接獲民眾報案後，分別派出2名派出所員警前往易男家中，以及1名鑑識人員，再由另外1名巡佐陪同法醫進行屍體報驗，共有4名員警有接觸。

而昨日晚間，易姓男子死後採檢呈陽性，證實為新冠肺炎確診者，警方獲悉後，亦立即對4名接觸員警進行PCR核酸檢測，消息指出，4人均呈陰性，但憂心病毒潛伏，為求謹慎，目前仍全數休假，進行自主健康管理，並持續監測自身健康狀態。

據了解，易姓男子多年前曾擔任義消工作，因熱愛媒體工作，雖沒在媒體任職，多年來仍會帶著攝影機，主動前往各大社會新聞場合紀錄畫面，與大多媒體記者、警消人員都熟稔。6日他被姪子發現陳屍家中，初步勘驗為輕生，雖無留下遺書，但生前曾在臉書透露心情沮喪，友人僅知他近來身體出狀況。

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