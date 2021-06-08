身為台灣提供受託買賣美國股票最大經紀商之一的元大證宣布，將與Nasdaq更進一步合作，成為全台首家提供全體客戶Nasdaq美股即時報價服務的證券商。自即日起不論台股或複委託，只要投資人完成開立元大證券帳戶，都能透過投資先生App取得Nasdaq美股重要指數及個股即時報價資訊。

自去年開始，「全民瘋買股」熱度延燒到海外市場，台灣證券商複委託開戶數增幅近3成，交易量大幅成長逾5成。其中，美國市場股票、ETF、債券等占整體複委託交易量的比重更高達7成，突顯台灣投資人熱衷投資美國市場的程度。

因應此趨勢，金管會宣布的資本市場藍圖包含開放國人可採「定期定額」方式買賣外國有價證券以及研議證券商辦理外國有價證券的外幣融資，未來台灣投資人對於美股即時資訊的需求顯而易見。

除了元大證台灣開戶投資人已可看到美股即時資訊外，包括海外子公司元大香港、元大韓國也會陸續上線Nasdaq美股即時資訊。

元大證表示，將以提供投資人多元理財方案為終極目標，致力於發展更好、更即時的投資環境，讓客戶在防疫期間投資不中斷，投資不落人後。

(工商 )