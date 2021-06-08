友達5月營收重返300億元大關 14:192021/06/08 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 友達公佈2021年5月自結合併營收為321.2億元，較上月增加8.5％、重回300億元大關之上，並且較去年同期大幅增加47.8％。5月份面板總出貨面積達213.8萬平方米，較4月份增加3.5%。 展望第二季，友達先前法說會中預期，平均出貨面積相比前一季約有1～4％的成長，公司動態地調整產品組合，以緩解零組件供應吃緊所帶來的衝擊。由於各項應用產品需求仍維持在高檔，預估平均出貨單價相比前一季還會增長11～14％。 92億 國巨5月營收 同期最讚 《化工股》材料5月營收寫同期高 今年拚雙位數成長 (工商 ) #友達 #元大關 #出貨面積 #相比前 #一季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》頎邦5月營收連3月創高 Q2續締新猷有譜 08:022021/06/08 財經 瑞智5月及前5月銷售及營收均優於去年同期 12:002021/06/08 財經 《紡纖股》廣越5月營收13.37億元 寫同期次高 14:502021/06/08 財經 《半導體》超豐5月營收連3月創高 Q2可望續締新猷 10:352021/06/08 財經 《電子零件》聯德控股-KY5月營收意外月減 6月拚回雙成長 11:092021/06/08 財經 《興櫃股》MOSFET行情續熱 力士5月營收再登頂 09:442021/06/08 財經 《電腦設備》艾訊5月營收雙升 Q2穩健回溫 08:022021/06/08 財經 《電腦設備》融程電5月營收衝新高 Q2再攀峰有譜 08:022021/06/08 財經 昇陽半5月營收2.30億元 08:592021/06/08 財經 《鋼鐵股》5月營收年增逾9成 中鴻Q2拚更上層樓 10:182021/06/08 財經 中菲行5月營收創單月新高 受惠海運業務倍增 10:462021/06/08 財經 財經熱門新聞 高端終結跌停 網驚有人開盤接走6000多張 現賺19％ - 財經 高端最快本周解盲？公司回應了 - 財經 高端股價打開跌停直衝漲停 老師竟這樣說 - 財經 不斷更新》二期解盲會過？高端急衝漲停228元 巨震18％ - 財經 餐飲收攤倒店潮 山雨欲來 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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