友達公佈2021年5月自結合併營收為321.2億元，較上月增加8.5％、重回300億元大關之上，並且較去年同期大幅增加47.8％。5月份面板總出貨面積達213.8萬平方米，較4月份增加3.5%。

展望第二季，友達先前法說會中預期，平均出貨面積相比前一季約有1～4％的成長，公司動態地調整產品組合，以緩解零組件供應吃緊所帶來的衝擊。由於各項應用產品需求仍維持在高檔，預估平均出貨單價相比前一季還會增長11～14％。

(工商 )