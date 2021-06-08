行政院推出紓困4.0，國銀嚴陣以待，今年更多了純網銀的加入。樂天國際商銀董事長簡明仁8日指出，針對政府的紓困方案，樂天國際商銀也會全力配合，現正趕工與信保基金連線，力拚6月15日前完成連線，就能加入勞工紓困貸款業務的開辦，民眾上網就能申辦，一起投入國銀紓困陣營。

簡明仁表示，6月7日銀行公會理監事會針對紓困4.0方案曾舉行過視訊會議，樂天國際商銀也表達全力配合之意，只是目前純網銀還未開放做法人開戶、貸款業務，中小企業無法開戶、授信，因此樂天銀能配合的是勞工紓困貸款部份。

簡明仁進一步指出，勞工紓困貸款業務必須與「信保基金」連線，樂天銀現只有與聯徵中心、存保公司連線，信保基金還未連線，本周將加緊連線，力拚6月15日前能完成連線，就能與傳統國銀一同上線受理開辦勞工紓困貸款業務。對客戶來說，只要上網在樂天銀開完存款帳戶、提出申請、審核通過後就可以撥款，相當方便。

簡明仁指出，此波疫情大爆發，樂天銀一直都有嚴格掌握，以確保130位員工的安全及銀行服務品質。所以5月14日時就已啟動異地辦公，重新調整員工配置，在北投、松江路的辦公大樓採異地辦公，還有彈性上班時間，讓員工分流上班以避免群聚，5月17日全國進入三級警戒後就啟動居家辦公，目前所有員工都健康安全的工作。

簡明仁觀察，這波疫情也推升純網銀的發展。以樂天銀開戶量來看，疫情爆發後每月成長比之前要增加50％，據統計，截至2021年5月初已達4萬戶。

勞工紓困貸款將從6月15日起開始受理申請申請，由於去年勞動部就有開辦「勞工紓困貸款」，讓民眾可向銀行借10萬元，且第1年免利息，因此，政府單位今年也採取同樣模式釋出50萬個名額、貸款年限為3年、貸款利率為1.845％。

(工商 )