「金曲歌王」方大同向來是緋聞絕緣體，感情世界備受關注，他昨被好友謝安琪和周國賢在IG直播中爆料，和一個可愛女孩交往中，兩人表示是聽友人透露的，不知道女方的身份。消息曝光後立刻登上微博熱搜，網友恭喜聲不斷。對此，方大同經紀人Jamie表示，「其實不知道爲什麼會有這個傳聞。謝安琪直播後有跟大同這邊打聲招呼，有講到她跟周國賢就是在線上開玩笑，希望他不要介意。」

方大同曾獲第28屆金曲歌王，也是金曲獎入圍常客，今年再度以〈麵麵〉入圍第32屆金曲獎最佳單曲製作人獎，將和周杰倫、黃雨勳、李欣芸等強敵搶獎，被問到入圍心情？他透過經紀人表示，對於拿獎一直都是平常心，也很開心再次以〈麵麵〉單曲獲得評審肯定。屆時是否來台參加金曲獎頒獎典禮？經紀人則表示，要看時間安排，因為文化部宣布延期，但還不知道延到什麼時候。

目前人在香港的方大同，一直堅持做自己喜歡的音樂跟有熱忱的事情，他也分享近況表示這陣子跟大家一樣，他也都是宅在家，大部份都在寫歌跟寫書，他也希望疫情趕快好轉，大家都回到正常的生活軌道。

(中時 )