繼百貨公司縮短營業時間後，為減少民眾染疫風險，富邦人壽今宣布，即日起全台客戶服務櫃檯營業時間，由原本早上8點半至下午5點半，調整提早至下午3點半打烊，持續降載客服櫃台服務人力，維護客戶及員工健康與安全。

自5月疫情擴大以來，富邦人壽表示，鼓勵客戶多善用數位客服管道、減少人員接觸，近1個月以來，「線上留言客服」與「0800電話客服專線」為客戶主要使用之零接觸客服管道，其中，又以「線上留言客服」進件數量成長幅度最高近20％。

而民眾線上留言，都以什麼議題為主？富邦人壽表示，民眾詢問防疫保單、健康醫療險為主要諮詢議題；而較複雜的問題，客戶多選擇透過「0800電話客服專線」獲取服務，例如保單借款，以及涵蓋保戶與非保戶之確診關懷慰問金申請資格等方案內容。

富邦人壽表示，近1個月民眾詢問度較多的客服議題，包含保單借款、保戶與非保戶確診關懷慰問金、防疫險與健康醫療險等，反映出民眾疫情之下的擔憂，即新冠肺炎罹病風險所帶來的醫療需求，以及疫情導致的經濟難題。

(中時 )