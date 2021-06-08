行政院推動「紓困4.0」，新竹市政府統計，竹市已有將近5萬人陸續領到補助，中央紓困網站也已正式上線，而市府也特別推出兩大諮詢服務「電話諮詢專線」與「視訊諮詢預約系統」，建立專人諮詢窗口，讓民眾有問題不出門就問的到、方便又安心。

市長林智堅表示，為了加快民眾紓困速度，市府整合10大局處成立單一諮詢窗口，讓市民以最快速度媒合到合適紓困方案。即日起除了中央諮詢專線1988外，民眾也可撥打1999，或線上預約視訊諮詢，網址： https：／／reurl.cc／MAbbAX，將有專人專線為市民服務。

產發處長張力可表示，有關中央推動的紓困4.0期程，6月4日起發放的個人紓困補助，去年有申請過、有留下存摺資料也合乎資格者，已直接匯入戶頭，全市目前有近5萬人陸續領到補助。

6月7日起，中央已開放申請個人紓困、事業紓困、事業紓困貸款等3類，可「線上」或「郵寄」申請。6月15日起，還有孩童家庭防疫補貼、勞工紓困貸款等項目上線。

他指出，疫情期間為避免臨櫃群聚，凡去年申請過、具存摺資料，且今年符合資格的民眾，行政院已直接撥款匯入民眾帳戶，統計本市有將5萬人屬此波發放範圍，補助項目包含弱勢生活補助、農漁民補助、勞工生活補貼及急難紓困補助等。

產發處也提醒，6月7日開放線上申請，登錄時間到7月5日，只要該段期間成功上傳資料，領取補貼權益都一樣，呼籲沒有迫切需求的申請者，可稍待幾天再登錄，先讓給有急需的勞工朋友，也免去系統等候時間。

此外，市府也推出總金額高達3億的「防疫安心貸」紓困貸款，提供企業周轉金，將鬆綁貸款資格，商號最高可貸款50萬元，公司最高1000萬元，利率2.17％，貸款期間最長7年。另外全市建築工程工期自動延長1年，全力幫助事業單位度過難關。

(中時 )