近期有媒體報導指出，一名在加護病房治療的感染者，苦等多日都等不到瑞德西韋，引發藥物不足疑慮。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，新冠病毒感染者不同階段使用的藥物不一，若進入插管、使用葉克膜的情形，使用瑞德西韋就沒有幫助，甚至死亡風險還會比較高，也許是醫院沒有和家屬溝通清楚。

張上淳表示，過去國際上出現瑞德西韋後，我們很快引進瑞德西韋治療，後來發現類固醇可以改善死亡率，再看到抗體藥物，最近大家則比較關心單株抗體藥物。新冠肺炎病人不痛階段治療使用的藥物不一，輕症不需住院、住院單不需要氧氣，或是插管等，治療方式都不一樣。6月2日，專家小組有進行討論，針對不同階段給予藥物使用的建議。

昨日傍晚，指揮中心也接獲申訴指出，有民眾的家人在加護病房，瑞德西韋一直沒有核下來使用。張上淳表示，其實瑞德西韋使用的時機是住院需要氧氣的時候使用，可是一旦等到插管、葉克膜，就不需要也不適合使用瑞德西韋，或許第一線醫師沒有溝通清楚。

張上淳表示，之所以會這樣，是因為有事證資料告訴我們，插管、葉克膜，使用瑞德西韋對預後、降低死亡率沒有幫助，甚至使用瑞德西韋的人，死亡率的風險還比不使用的人高，也許是藥物副作用引起。

張上淳表示，專家小組沒有禁止或反對插管病人使用瑞德西韋，雖然沒有好的改善，可是也沒有顯示不好，可是越來越多資料顯示可能會有副作用，因此建議插管、呼吸器的病人不要使用瑞德西韋。若沒有溝通清楚，家屬會以為家人病重卻不給用瑞德西韋。

對於醫界質疑藥物的取得程序繁瑣，張上淳表示，也許有一些誤會，以為瑞德西韋是救命藥，其實減少死亡率的是類固醇、抗體藥物，這些藥物各家醫院都有，自己可以決定使用，因為繁瑣而引發的狀況也許有些誤會。

(中時 )