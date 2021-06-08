8日韓國傳出，三星顯示（Samsung Display）可望在2021下半年生產下一代顯示器。6月，三星顯示將試產用於電視與螢幕上的量子點（QD）顯示器，並分送給客戶群進一步測試。

隸屬於三星集團的三星顯示，日前曾表示，希望如期在2021下半年推出這種QD顯示器。

2019年10月即宣布投入研究生產的三星顯示，旗下這款新面板採用自發光量子點技術。量子點材料的成本較低，且具有極高的色純度等優點，故在提升顯示器色域方面有極大潛力。因此，量子點技術也在通訊、生物等領域都有很重要應用。

消息指稱，2021第一季就開始分階段試產並提高良率。目前，每個月預計可出產3萬片第8.5代玻璃基板，也是俗稱的母玻璃或素玻璃，未來也將以55英寸至82英寸大小的電視螢幕為主。

在退出LCD（液晶顯示器）市場後，三星顯示希望這塊業務空缺，能由新產品大尺寸QD遞補上去。2021年第一季，三星顯示將全球最大面板銷售王寶座，拱手讓給中國大陸京東方（Boe Technology Group）。

根據面板調研單位DSCC最新出具報告，韓國三星顯示上季營收季減29%為62億美元，但中國大陸京東方卻季增50%至77億美元。同時，由於大尺寸LCD需求強勁，全球平面顯示器市場規模已破紀錄地達到348億美元。

(時報資訊)