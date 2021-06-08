台股今日開高10.43點，高端疫苗(6547)揮別連6根跌停，今日衝上漲停板228元，散裝航運揚帆，正德(2641)、四維航(5608)全數漲停，鋼鐵人助攻，運錩(2609)也強鎖漲停，市場資金轉進傳產股，一度拉升至17181.52點，不過，多頭追高意願不足，大型電子權值股台積電(2330)、聯發科(2454)等壓低在平盤下方整理，指數震盪翻黑。終場加權股價指數收在17076.21點，下跌7.7點，成交值縮減為3478.22億元，OTC指數收在202.62點，上漲1.64點，成交值為572.88億元。

證券分析師張陳浩指出，台股回到萬七後，常常出現開高殺低的局面，今日量縮不是什麼大壞事，指數已來到相對的高點，多頭不想追價，但空方也不想狂殺，市場資金每日都在找主流股，預期短線仍將維持高檔震盪的格局。

台股今日量縮有幾個原因，張陳浩說，一是當沖的量縮很多；二是這2~3天來台股開高殺低，震盪幾次後，當沖者都是輸家；三是缺少主流股帶隊；四是，近來電子個股公布營收創歷史高，股價多呈現開高走低。目前台股已接近疫情下殺的起點，需要有主流股帶量上攻，但6月看來機會不大，將維持整理格局。

在盤面上，大型電子權值股陷入低潮，大立光(3008)收在3005元，下跌2.44%；台積電收在589元，下跌0.51%；聯發科收在966元，下跌0.72%；航海王今日火力全開，正德、四維航、台航(2617)、捷迅(2643)及中菲行(5609)全數收在漲停板；鋼鐵股甩開頹勢，運錩挾著業績題材，股價收在漲停27.35元、聚亨(2022)收在15.6元，上漲0.47%、彰源(2030)、燁輝(2023)也都收漲；高端疫苗(6547)傳出本周新冠疫苗二期臨床即將解盲，今日終止連6天跌停，收在漲停板228元。

由籌碼面觀察，外資在現貨市場站在賣方，在期貨方面，目前整體淨空單口數來到約2.73萬口。而在技術面，今日K棒已縮至最小，再加上量能縮減，空方力道不重，短線支撐暫看10日線。近期台股仍難脫區間震盪整理，需嚴控持股水位。

(時報資訊)