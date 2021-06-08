指揮中心今天說明苗栗京元電子群聚事件最新進度，衛福部長陳時中表示，京元電子目前共有210人確診，其中本國籍40人、外籍移工共170人，目前該工廠已採分艙分流降載的方式運作，由前進指揮所監督，目前狀況正常。第二家電子廠20人確診，第三家電子廠則有13人確診，苗栗電子廠群聚共累計243人染疫。
陳時中說，京元電子的本籍員工將在6月11日、12日進行第二次全員篩檢，共計有5000人，至於外籍移工共960人持續採集中檢疫所隔離，預計6月9日進行第二次篩檢。一共5960名員工需要二採。
至於另一家超豐電子的普篩也結束，陳時中說，從快篩結果來看偽陽性比較高，還需透過整體的PCR結果來進一步確認，擬定相關作為，另外還有一家電子公司的科員宿舍昨天也完成快篩，共七棟住1100名員工，發現有三棟較高風險，今日正在進行清空，已將210位移至集中檢疫所隔離。
(中時 )
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