中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增219例COVID-19確定病例，均為本土個案。確診個案中新增22例死亡。這波本土疫情從5月11日以來，快速累積1萬413人確診，296人死亡，致死率高達2.8%，比全球平均2.16%還要高，對於台灣高致死率，昨天專家小組召集人張上淳表示，初步病毒基因定序來看，還是英國變種病毒株，還沒看到其他變種病毒而導致死亡率偏高的問題。

指揮中心表示，今日新增22例死亡個案，共計為男性15位、女性7位，年齡介於30多歲至100多歲，發病日介於5月13日至5月30日，確診日介於5月18日至6月4日，死亡日介於5月30日至6月7日，其中１９都有慢性病史。

張上淳表示，這波流行當中，我說過幾次高齡長者很多，高達四成病人都是高齡長者，且大部分都有多重潛藏疾病，同時存在許多病人身上，造成容易死亡的因素，五月十一日到六月七日的確診者中，60歲以佔了92%，有潛伏疾病的佔了83%。

張上淳不可諱言，這波疫情來的很急，高齡長者重症比例很高，造成醫學中心、區域醫院重症照護很大的壓力，過去當然也有一段時間，不少醫師都不喜歡做重症的照顧，辛勞壓力又大，醫療量能上有很多重症個案，醫療體系造成很大壓力。

至於目前病毒基因定序進度，張上淳表示，實驗室持續有在進行，幾個大的醫學中心學術單位也都有進行，現在有超過三百株的基因被定序出來，看起來都是原本的英國變種株沒有新的突變，也希望死亡比較快的病毒，被我們培養出來的，對於快速死亡的病毒，目前我們沒有看到不一樣的變種狀況造成現在擔心是否跟高死亡有關。

(中時 )